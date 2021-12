Schwerpunkte

Wir impfen THE LÄND auf der Stuttgarter Messe bleibt hinter den Erwartungen

21.12.2021 05:30, Von Nicole Mohn — E-Mail verschicken

Nach dem Drive-in-Event der Malteser und des DRK auf der Landesmesse bleiben 12 000 Impfdosen der 20 000 Impfdosen ungenutzt. Nur fünf Prozent der Teilnehmenden holten sich bei „Wir impfen THE LÄND“ die erste Impfung. Wer vor der Zeit boostern wollte, wurde weggeschickt.

Boostern konnte sich nicht jeder, der wollte . Foto: Holzwarth

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN. Große Hoffnungen hat der Impfmarathon am vergangenen Wochenende auf der Landesmesse Stuttgart geweckt, dass die Impfkampagne weiter Fahrt aufnimmt. 20 000 Impfdosen warteten darauf, an die Menschen in der Region verteilt zu werden. Mehr als die Hälfte davon wandert nun ins Lager zurück.