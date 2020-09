Schwerpunkte

Auf dem Sulzburghof in Unterlenningen gibt es eines der ersten Labyrinthe durch eine Biogas-Hanf-Mischung

Eine Augen- und Bienenweide ist die von Kornelia Marzini entwickelte Saatgut-Mischung. Beim Sulzburghof in Unterlenningen kann man darin umherschlendern. Statt des Maislabyrinths gibt es in diesem Jahr verschlungene Wege durch die Blütenmischung. Später landet die Pracht in der hofeigenen Biogasanlage.

LENNINGEN. Noch ist keine einzige Blüte von Sonnenblume, Schmuckkörbchen und Co. zu sehen, doch plötzlich weht einem auf dem leicht ansteigenden Feldweg ein angenehmer, aber unbekannter Duft entgegen. „Das ist der Hanf, den man riecht“, sagt Kornelia Marzini, Biologin bei der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau Veitshöchheim. Sie besucht zum ersten Mal den Albtrauf, ist aber nicht zum Wandern gekommen, sondern um die von ihr entwickelte, ganz besondere Biogas-Hanf-Mischung an Ort und Stelle zu bewundern – und interessierten Landwirten, Biologen und Naturschützern vorzustellen.