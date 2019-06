Wieder Normalbetrieb bei der Volksbank

29.06.2019, Von Philip Sandrock — E-Mail verschicken

Ursache der Datenstörung weiterhin unklar – Bank und Geldautomaten arbeiten seit Freitagmorgen wieder normal

Die Volksbank-Hauptstelle in Nürtingen skr

NÜRTINGEN. Was genau den Datenausfall am Donnerstagnachmittag bei der Volksbank ausgelöst hat, war auch bis Redaktionsschluss am Freitag nicht klar. Fest stand laut Marcus Weber, Pressesprecher der Volksbank Kirchheim-Nürtingen nur, dass es an der Leitung gelegen haben muss. „Weder in unserer Nürtinger Hauptstelle noch im Rechenzentrum gab es technische Probleme“, so Weber. Der Internetanbieter der Bank habe jedoch festgestellt, dass ein Defekt an einer Glasfaserleitung vorliegen müsse. Nur wo der Schaden war und wie er zustande kam, ließ sich bislang nicht klären.

Der Verdacht, dass möglicherweise bei den Tiefbauarbeiten am Schillerplatz eine Leitung beschädigt wurde, bestätigte sich nicht. Die Stadtwerke Nürtingen verlegen dort gerade eine Gasleitung. Es seien keine Beschädigungen von Leitungen bekannt, so Michael Klesse, der bei den Nürtinger Stadtwerken für das Strom- und Glasfasernetz verantwortlich ist. Ob die große Hitze der vergangenen Tage eine Ursache sein könnte werde ebenfalls überprüft, so Weber. Die Techniker des Internetanbieters suchten nach wie vor nach der Ursache.