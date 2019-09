Wieder Leben im Pfarrhaus

10.09.2019, Von Melinda Weber — E-Mail verschicken

Evangelische Kirchengemeinde Frickenhausen begrüßte ihr neues Pfarrehepaar mit feierlichem Gottesdienst

Beinahe ein Jahr lang blieb Frickenhausens Pfarrstelle unbesetzt. Am Sonntagabend war es nun endlich soweit. Pfarrerin Annegret Bogner und Pfarrer Marcus Bogner wurden in der evangelischen Kirche „Zu unserer lieben Frau“ von Dekan Michael Waldmann feierlich in ihr neues Amt eingesetzt.

Freuen sich auf eine gute Zusammenarbeit (von links): Pfarrerin Annegret Bogner, Pfarrer Marcus Bogner, Dekan Michael Waldmann und Pfarrer Gerhard Bäuerle. Foto: Weber

FRICKENHAUSEN. Beide werden sich die vielfältigen Aufgaben der Stelle teilen. Mit dem Pfarrehepaar kommt ein eingespieltes Team in die Gemeinde.