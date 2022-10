Schwerpunkte

Wie ist es um die Finanzen der Gemeinde Beuren bestellt?

26.10.2022 05:30, Von Kai Müller — E-Mail verschicken

Die Gemeinde am Fuß des Albtraufs kann erst einmal auf eine Kreditaufnahme verzichten, wie Kämmerer Markus Walter den Gemeinderäten erklärte. Zugleich haben die Lokalpolitiker auch das Stammkapital für die Panorama-Therme auf fünf Millionen Euro erhöht.

BEUREN. Für die Kämmerer ist auch das Jahr 2022 mit vielen finanziellen Unsicherheiten verbunden. Da bildet Markus Walter als Wahrer der Beurener Finanzen keine Ausnahme. „Es ist nur planbar, dass nichts mehr planbar ist“, sagte er in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats.

Immerhin: Im Vergleich zum Planansatz ist demnach ein leichtes Plus zu verzeichnen. Sowohl bei der Einkommensteuer als auch bei der Gewerbesteuer kann die Gemeinde mit Mehreinnahmen rechnen. Über die Gewerbesteuer landen laut Walter 330 000 Euro in der Stadtkasse. Auch bei der Ausgabenseite konnten erste Sparvorhaben umgesetzt werden, auch wenn die Abstimmung mit dem Landratsamt sich schwierig gestaltet habe. Ebenfalls positiv: „Wir mussten die geplante Kreditaufnahme von 500 000 Euro nicht tätigen“, ergänzte Walter. Klar sei aber auch, das Jahr 2022 sei ähnlich schwierig wie das zuvor. „Ein Ende der Krise ist nicht in Sicht“, sagte Walter.