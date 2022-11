Schwerpunkte

Wie in Kohlberg gespart wird

23.11.2022 05:30, Von Mara Sander — E-Mail verschicken

Gemeinde möchte jährlich 2000 Euro Energiekosten einsparen.

KOHLBERG. Rund 2000 Euro Energiekosten will die Gemeinde Kohlberg jährlich einsparen durch Veränderung der Straßenbeleuchtung. Einstimmig hat der Gemeinderat eine Reduzierung der Straßenbeleuchtung zum nächstmöglichen Termin beschlossen.

Das Gremium unter Vorsitz von Gemeinderat Stefan Ade in Vertretung von Bürgermeister Rainer Taigel folgte damit einem Vorschlag der Netze BW, dass künftig die sogenannte Halbnachtschaltung eine Stunde früher beginnen und eine Stunde länger als bisher dauern soll, also von 21.30 Uhr bis 6.30 Uhr. Außerdem werden die Ein- und Ausschaltwerte von 80 auf 40, beziehungsweise von 30 auf 10 Lux reduziert, also wird das Lichtniveau reduziert.

Damit sollen jährlich mindestens 2000 Euro an Energiekosten gespart werden. Die einmaligen Umstellungskosten betragen 600 Euro. Bisher hat die Gemeinde jährliche Stromkosten von 46 000 Euro. „Die vorgeschlagene Verlängerung der Nachtabsenkung spart zwei Prozent Energie ein. Die Absenkung des Lichtniveaus der Einschaltzeiten könnte 2,5 Prozent Energieeinsparung bringen“, heißt es dazu in einer Mitteilung der Netze BW.