Zum zehnten Mal hieß es am Sonntag „Familie spielt“ in Nürtingen. Dazu verwandelt sich der Platz hinter der Nürtinger Kreuzkirche in einen riesigen Abenteuerspielplatz. Bunt, wuselig und fröhlich ging es am Sonntag rund um die Nürtinger Kreuzkirche zu. Zum zehnten Mal luden hier 15 Akteure – vom Haus der Familie über die Kinderkulturwerkstatt bis hin zum Stadtseniorenrat – zum Aktionstag „Familie spielt“ ein. Und gekommen waren die Nürtinger zahlreich in das große Outdoor-Spielzimmer. Text und Fotos von Nicole Mohn

