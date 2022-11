Schwerpunkte

Wie Gelder aus dem Europäischen Sozialfonds im Landkreis Esslingen genutzt werden

23.11.2022 05:30, — E-Mail verschicken

EU-Gelder aus dem Europäischen Sozialfonds werden für innovative Projekte zur Arbeitsmarktintegration im Landkreis Esslingen bereitgestellt. Ein Arbeitskreis entscheidet über deren Verwendung und wacht darüber, dass keine Doppelstrukturen entstehen. Jedes Jahr stehen rund 490 000 Euro zur Verfügung.

ESSLINGEN. Der Europäische Sozialfonds Plus (ESF Plus) ist das zentrale Förder- und Finanzierungsinstrument der Europäischen Union (EU) zur Verbesserung der Beschäftigungs- und Bildungschancen in der EU. Alljährlich können sich Einrichtungen, Organisationen und Unternehmen mit entsprechenden Projekten um regionale Fördermittel bewerben.

Für das Förderjahr 2023 hat der ESF-Arbeitskreis für den Landkreis Esslingen, der für die Bewertung der für den Landkreis eingereichten Projektanträge zuständig ist, in seiner Sitzung im Oktober neun von zehn für den Landkreis Esslingen eingereichte Projektanträge für förderfähig befunden.

Im ESF-Arbeitskreis sind die Agentur für Arbeit, das Jobcenter Landkreis Esslingen, der Deutsche Gewerkschaftsbund, der Verband der Metall- und Elektroindustrie, die IHK Region Stuttgart, die Kreishandwerkerschaft, die Beauftragte für Chancengleichheit, die Liga der freien Wohlfahrtspflege, die Schulen, Weiterbildungsträger, die außerschulische Jugendbildung und die Kreisverwaltung vertreten.