Schwerpunkte

Wie Beuren und Neuffen vom Schwäbische-Alb-Tourismus profitieren

28.10.2022 05:30, Von Kai Müller — E-Mail verschicken

In Beuren sollen im einstigen „Besenstüble“ zwei neue Gästewohnungen entstehen. Eine Investition, die sich immer mehr zu lohnen scheint. Doch wie hat sich insgesamt der Tourismus am Albtrauf entwickelt?

Im „Besenstüble“ in Beuren sollen künftig Feriengäste beherbergt werden. Foto: Just

NÜRTINGEN/NEUFFEN/BEUREN. Da staunte Tina Dieterich nicht schlecht. Gäste aus Hongkong, die ihren Urlaub in Beuren verbringen wollten? Die Eigentümerin zweier Fünf-Sterne-Ferienwohnungen traute dem Braten nicht recht. Doch die Feriengäste reisten an und verbrachten einige Tage in der Gemeinde unterm Albtrauf. Beuren statt Berlin? Des Rätsels Lösung: Die Gäste waren auf Deutschlandtour und landeten schließlich in Stuttgart am Flughafen. „Sie wollten noch ein paar Tag relaxen und stießen so auf Beuren und das Thermalbad“, erklärt Dieterich. Mehr als 50 Prozent ihrer Feriengäste kommen mittlerweile, um Urlaub am Fuß der Schwäbischen Alb zu machen, der Rest teilt sich auf Geschäftsreisende und Besucher auf, die vor Ort Bekannte oder Familienmitglieder haben.