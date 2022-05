Schwerpunkte

Wetterreporter des SWR zu Gast in der Kelter in Linsenhofen

14.05.2022 05:30, Von Gabriele Böhm — E-Mail verschicken

Am Donnerstag waren vier Wetterreporter des SWR zu Gast in der Kelter in Linsenhofen und berichteten von ihrer Arbeit für die Landesschau.

Dass das Wetter bühnentauglich und unterhaltsam sein kann, bewiesen die Wetterreporter Michael Kost, Michael Kögel, Natalie Akbari und Harry Röhrle (von links). Foto: Böhm

FRICKENHAUSEN-LINSENHOFEN. Sie klettern auf Türme, paddeln Bäche entlang, lassen sich vom Schneesturm durchkühlen oder in der Sonne braten. Die SWR-Wetterreporter schrecken vor nichts zurück, um den Fernsehzuschauern täglich in der „Landesschau“ tolle Wetterbilder zu präsentieren. Am Donnerstag waren vier von ihnen zu Gast in der ausverkauften Kelter von Linsenhofen.