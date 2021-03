Schwerpunkte

Werden die Leerrohre verkauft?

29.03.2021 05:30, Von Mara Sander — E-Mail verschicken

Grafenberger Gemeinderat informiert sich über Möglichkeiten

GRAFENBERG. Der Gemeinderat hat sich in seiner letzten Sitzung über einen möglichen Verkauf der Lehrrohrinfrastruktur für das kommunale Glasfasernetz an die Firma NetCom informieren lassen, um diese Ausführungen als Grundlage für weitere Beratungen zu verwenden. Es ist also noch nichts beschlossen.

2012 und 2013 hat die Gemeinde Grafenberg 253 000 Euro für den Bau des kommunalen Glasfasernetzes in der Nürtinger-, Metzinger-, Kleinbettlinger-, Riedericher-, Schiller- und Achalmstraße investiert und das Glasfasernetz in das Gemeindewerk integriert. Die Gemeinde erhielt dafür Zuschüsse vom Land in Höhe von rund 86 000 Euro. Das Projekt wurde kein Erfolgsmodell, denn der jährliche Abmangel dafür beträgt seitdem durchschnittlich 14 000 Euro pro Jahr.

Nun gibt es Überlegungen, die Lehrrohrinfrastruktur zu verkaufen. Dafür machte die NetCom BW ein Kaufangebot in Höhe des Restbuchwerts von 104 453 Euro. Der Kaufpreis setzt sich zusammen aus Anschaffungskosten abzüglich der minus Fördermittel und Abschreibungen.

Sollte Mehrerlös vereinbart werden, müssten die Zuschüsse zurückgezahlt werden. Jochen Schmid und Markus Binder von der im April 2014 gegründeten NetCom BW stellten dem Gremium Einzelheiten dazu vor.

Zwei Modelle für die Veräußerung im Gespräch