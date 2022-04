Schwerpunkte

Wer in der „Mittleren Braike“ bauen darf

16.04.2022, Von Barbara Gosson

Der Unterensinger Gemeinderat diskutierte über die Vergabekriterien für die Einfamilienhaus-Grundstücke im neuen Baugebiet. Der Preis für die Grundstücke wird in einer der nächsten Sitzungen festgelegt.

UNTERENSINGEN. Wer darf in der „Mittleren Braike“ bauen? Die Grundstücke sollen nach einem Punktesystem vergeben werden. Der Gemeinderat diskutierte am Montag über den Entwurf der Vergabekriterien. Zu vergeben sind 30 Bauplätze für freistehende Einfamilienhäuser, Doppelhäuser und Reihenhäuser. Dass diese begehrt sind, merkt die Gemeindeverwaltung daran, dass fast jeden Tag Anfragen eingehen.

Die Mehrfamilienhausgrundstücke werden im Konzeptvergabeverfahren an Investoren gegeben. In einer der nächsten Sitzungen wird sich ein neues Planungsbüro vorstellen, das die Gemeinde dabei begleitet.

Der Entwurf für die Vergabekriterien orientiert sich an einem Muster des Gemeindetages und ist mit diesem abgestimmt. Auch wurde darauf geachtet, dass EU-Recht eingehalten wird. Die Gemeinde hat sich zum Ziel gesetzt, dass die Richtlinien eine dauerhafte, langfristige und nachhaltige Sesshaftigkeit in der Gemeinde ermöglichen, um die soziale Integration und den Zusammenhalt in der örtlichen Gemeinschaft zu stärken.