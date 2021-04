Schwerpunkte

Wenn Wasser Fluch und Segen zugleich ist

01.04.2021 05:30, Von Rudi Fritz — E-Mail verschicken

Studenten der HfWU untersuchen, wie Umweltkatastrophen besser in den Griff zu bekommen sind

Verheerende Waldbrände und Überschwemmungen in Australien und Kalifornien – im April 2020 dann ein Waldbrand in Nürtingen. Das waren die Gründe, warum die Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) das Projekt „Wasser-Resilienz-Management“ ins Leben gerufen. Gestern wurden die Ergebnisse vorgestellt.

HfWU-Professor Friedemann Baisch (rechts) und die Studenten Sami Djerbi, Pia Weissinger und Pushkan Bhardwaj (Mitte) stellten dem Nürtinger Umweltmanager Thomas Kleiser (links) ihre Ergebnisse vor. Foto: Fritz

NÜRTINGEN. „Es gab dieses Jahr in Australien an derselben Stelle, an der es letztes Jahr gebrannt hat, verheerende Überschwemmungen“, konstatierte HfWU-Professor Friedemann Baisch, dass das Wasser Fluch und Segen sein kann. In einem Projekt beschäftigten daraufhin 35 Studenten der HfWU aus unterschiedlichsten Ländern mit der Frage, ob so etwas auch in den Nürtinger Wäldern passieren kann. Kann es Realität werden, dass die Albkante in Flammen steht?