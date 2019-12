Wenn Engel Gutes bewirken können

NEUFFEN (pm). Auch in diesem Jahr konnte die „Walk and Talk“-Truppe aus dem Neuffener Täle eine Spende machen. Durch den Verkauf selbstgemachter Treibholzengel und -bäumchen in Schwangau beim Kunsthandwerkermarkt, beim „Lichterglanz“ in Beuren sowie auf dem Weihnachtsmarkt in Dettingen/Erms kam eine stattliche Summe zusammen. Die Familien Wiedmann, Grass, Schöneck und Kneule konnten daraus noch vor Weihnachten 800 Euro an den Förderverein krebskranker Kinder nach Tübingen überweisen. Sie bedanken sich bei allen Käufern.