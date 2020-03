Weniger Sammelpunkte für Problemmüll im Kreis Esslingen

07.03.2020 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Anlaufpunkte für die zwei Sammlungen im Jahr drastisch reduziert – Grund sind zu teure Ausschreibungsergebnisse

Schadstoffbelastete Abfälle gehören nicht in die Mülltonne. Dafür bietet der Landkreis zweimal im Jahr Sammeltermine an. Das soll beibehalten werden, jedoch wird die Anzahl der Sammelpunkte erheblich reduziert. Die neue Konzeption dazu beschloss der Kreistagsausschuss für Technik und Umwelt in seiner Sitzung am Donnerstag.