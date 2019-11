Wenig Zuckerkranke im Kreis

05.11.2019

Diabetes-Risiko hängt nach Erkenntnissen der AOK vom sozialen Umfeld ab

Diabetiker müssen stets den Blutzuckerspiegel im Blick behalten. Foto: NZ-Archiv

ESSLINGEN (pm). Immer mehr Menschen erkranken an Diabetes mellitus Typ 2. Wie hoch die Gefahr ist zu erkranken, hängt auch vom sozialen Umfeld und der Region ab. Das zeigt der aktuelle AOK-Gesundheitsatlas, eine bundesweite Studie des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO).

Demnach haben die Menschen in Baden-Württemberg bessere Chancen, nicht an dem meist im Alter auftretenden Diabetes Typ 2 zu erkranken. In Baden-Württemberg sind es 7,9 Prozent, bundesweit 8,6 Prozent der Menschen. Für den Landkreis Esslingen ergibt sich ein niedriger Wert von 7,4 Prozent Typ-2-Diabetiker. Damit belegt der Kreis bei der Auswertung den 18. Rang von insgesamt 44 Rängen der Land- und Stadtkreise in Baden-Württemberg.