Am frühen Donnerstagmorgen fielen für etwa zwei Stunden in weiten Teilen Deutschlands die Notrufnummern 110 und 112 aus, unter anderem in Baden-Württemberg. Polizei und Rettungskräfte reagierten schnell. Die Bevölkerung wurde übers Radio und Warn-Apps informiert.

Wer im…

Weiterlesen