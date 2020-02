Weitere Zeugen zu Nürtinger Messerattacke werden geladen

06.02.2020 05:30, Von Uwe Gottwald

In der Verhandlung vor dem Stuttgarter Landgericht zur Messerattacke in Nürtingen soll die Tat weiter erhellt werden

Im Prozess vor dem Stuttgarter Landgericht zur Attacke auf einen 27-Jährigen in Nürtingen hat ein 19-Jähriger am Montag zwar eingeräumt, dem Opfer mit einem Messer in den Rücken gestochen zu haben (wir berichteten). Dennoch sind weitere Verhandlungstage angesetzt, geht es doch darum, die Tat letztendlich und die Beteiligung von vier weiteren Angeklagten zu erhellen.

NÜRTINGEN/STUTTGART. Der Angriff fand Anfang Juli letzten Jahres an der Ecke Kührain/Steinengrabenstraße statt. Ein 27-jähriger Bühnenmaler war in der Bahn von seiner Stuttgarter Arbeitsstelle unterwegs zu seinem Wohnort Nürtingen. Der 19-jährige Angeklagte, ebenfalls Nürtinger, habe sich nach eigenen Aussagen durch das T-Shirt des 27-Jährigen provoziert gefühlt. Darauf stand „Nürtinger Hurensöhne“, laut dem 27-Jährigen eine Zeile eines Liedes seiner früheren Band.