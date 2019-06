Weitere Kandidaten für Schultes-Amt?

05.06.2019, — E-Mail verschicken

SCHLAITDORF (zog). Für die Wahl des neuen Bürgermeisters in Schlaitdorf gibt es bislang nur einen Kandidaten. Sascha Richter aus Hochdorf hat in der vergangenen Woche als Erster seinen Hut in den Ring geworfen (wir berichteten). Wie der scheidende Schultes Dietmar Edelmann in der Gemeinderatssitzung am Montagabend berichtete, scheint es aber noch weitere Interessenten für den Chefsessel im Schlaitdorfer Rathaus zu geben. Schriftlich liege derzeit aber noch keine zweite Bewerbung vor. Noch bleiben einige wenige Tage, um sich zu bewerben. Die Bewerbungsfrist endet am kommenden Dienstag, 11. Juni, um 18 Uhr. Der Wahlausschuss werde noch am gleichen Abend um 19 Uhr über die Zulassung der Bewerbungen entscheiden, kündigte Edelmann an. Die Bewerbervorstellung soll dann am Montag, 24. Juni, um 19.30 Uhr im Gemeindezentrum stattfinden.