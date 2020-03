Weitere Absagen wegen Corona

19.03.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Die Reihe der Absagen und Verschiebungen geht weiter

(red) NÜRTINGEN: Aufgrund der aktuellen Corona-Krise ist die Stadtbücherei Nürtingen mit ihren vier Zweigstellen voraussichtlich bis einschließlich 19. April geschlossen. In dieser Zeit müssen auch alle Veranstaltungen abgesagt werden, darunter auch der geplante Sonn-Tag der offenen Tür am 29. März.

Die Marktandacht mit Dekanatskaffee am Donnerstag, 26. März, im evangelischen Jugendhaus entfällt. Das Treffen der Selbsthilfegruppe Diabetes mit Vortrag am Mittwoch, 8. April, entfällt. Der Lauftreff der TG Nürtingen fällt bis auf Weiteres aus. Alle vier Vorstellungen des Musicals „Swinging St. Pauli“ am 27./28./29. März in der Stadthalle K3N sind abgesagt. Für Mitte September (wahrscheinlich am 12. und am 13.) sind zwei Vorstellungen im K3N geplant.

Ob die Märchen-Matinee „Die Bremer Stadtmusikanten, am 25. April in der Kreuzkirche stattfindet ist noch unklar. Eine Terminverlegung ist angedacht, aber noch nicht entschieden.

Aufgrund der sich ausbreitenden Infektion durch das Coronavirus findet im März und April kein Sonntags-Café im Generationentreff des Zizishäuser Rathauses statt.

WENDLINGEN: Das nächste Treffen der Selbsthilfegruppe CROHCO Morbus Crohn und Colitis ulcerosa am 30. März entfällt. Fragen werden unter Telefon (0 70 23) 50 28 beantwortet.

Die Naturfreunde Wendlingen sagen alle öffentlichen Veranstaltungen und Wanderungen ab. Das Vereinsheim bleibt sonntags ebenfalls geschlossen.