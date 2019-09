Weiter Raum

„,Ach‘, sagte die Maus, ,die Welt wird enger mit jedem Tag. Zuerst war sie so breit, dass ich Angst hatte, ich lief weiter und war glücklich, dass ich endlich rechts und links in der Ferne Mauern sah, aber diese langen Mauern eilen so schnell aufeinander zu, dass ich schon im letzten Zimmer bin, und dort im Winkel steht die Falle, in die ich laufe.‘ – ,Du musst nur die Laufrichtung ändern‘, sagte die Katze und fraß sie.“

Pfarrer Markus Lautenschlager Stadtkirche

Franz Kafkas kleine Fabel aus dem Jahr 1920 ist (auch) im Blick auf den Klimawandel bestürzend aktuell: immer enger werden die Handlungsspielräume; die Umkehr, die allein retten könnte, endet ebenfalls tödlich.

Der ökumenische Gottesdienst der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Nürtingen zum Aktionstag „Mobil ohne Auto“ setzt einen biblischen Hoffnungstext dagegen. Psalm 31 ist das Gebet eines tödlich Bedrohten, der zu Gott flieht. Gott schenkt ihm Schutz und Geborgenheit. „Du bist mein Fels und meine Burg.“ (Vers 4) Das ist die erste Hälfte des Wunders. Hier aufzuhören hieße, Glaube misszuverstehen als bequemen Freibrief für ein „Weiter so wie bisher“.