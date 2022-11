Schwerpunkte

Weiler Steige bei Beuren ist wieder offen

20.11.2022 18:28, Von Kai Müller — E-Mail verschicken

Seit Samstag heißt es freie Fahrt auf wichtigen Verbindungsstrecke.

Die Weiler Steige zwischen Beuren und Erkenbrechtsweiler ist wieder für den Verkehr frei gegeben. Foto: Müller

BEUREN/ERKENBRECHTSWEILER. Seit Ende August war die Verbindungsstraße zwischen Beuren und Erkenbrechtsweiler gesperrt gewesen. Seit Samstag rollt dort nun der Verkehr wieder. Eigentlich hätten die Fahrbahnarbeiten schon Ende Oktober abgeschlossen worden sein sollen. „Bautechnische Gründe“, so formulierte es das Landratsamt in Esslingen, machten diesem Ansinnen einen Strich durch die Rechnung. Diese Probleme wurden schlussendlich gelöst. Bis zum 18. November sollte die Strecke aber dennoch gesperrt bleiben. Diesen neuen Zeitplan haben Baufirma und Landratsamt nun eingehalten. Bereits am Samstag waren die Baustellenschilder verschwunden und auch auf den Verkehrstafeln war die Verbindung nicht mehr durchgestrichen. Das dürfte nun nicht nur die Autofahrer freuen, die nun keine Umwege beispielsweise über die Neuffener Steige in Kauf nehmen müssen, sondern auch Anwohner, wie zum Beispiel in Balzholz, die während der Bauzeit mehr Verkehr im Ort hatten.

Die Bautrupps hatte in den vergangenen zweieinhalb Monaten die Fahrbahn auf der Erkenbrechtsweiler Steige zwischen der Landesstraße 1210 bei Beuren und Erkenbrechtsweiler erneuert. Zuvor waren zudem Forstarbeiten vonnöten, die eine Sperrung der Straße bedingten.