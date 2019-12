Weihnachtlicher Auftakt in Beuren

Der Handels- und Gewerbeverein Beuren hatte zum vorweihnachtlichen Markt „Beuren im Lichterglanz“ in der historischen Ortsmitte eingeladen. Mit weihnachtlicher Musik vom Musikverein, einem großen Weihnachtsbaum auf dem Karlsplatz und jeder Menge schöner und vielfältiger Stände lockte der Markt zahlreiche Besucher an. Die denkmalgeschützten Häuser rundherum waren festlich dekoriert und an jeder Ecke duftete es weihnachtlich. Auch den Kleinen wurde etwas geboten: Der Weihnachtsmann und Knecht Ruprecht zogen durch die Straßen und verteilten Süßigkeiten. Ein Leierkastenmann gab Weihnachtslieder zum Besten und animierte zahlreiche Kinder zum Mitsingen. Vor der Kirche zeigten die Konfirmanden ein kleines Stück, das sie gemeinsam mit dem Pfarrer einstudiert hatten. Für die vielen Besucher war „Beuren im Lichterglanz“ sicher ein schöner Start in die Adventszeit. lkä