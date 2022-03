Schwerpunkte

Weg nach Häslach wird saniert

28.03.2022

SCHLAITDORF. Der Feldweg an der K 1256 wird gerne von Radfahrern und Spaziergängern genutzt. Doch am Ortsrand Richtung Walddorfhäslach ist der Asphaltbelag schadhaft. Zudem wird er bei feuchter und nasser Witterung an einer Stelle durch eine Quelle überflutet, was in der kalten Jahreszeit für gefährliches Glatteis sorgt. Weil der Landkreis Esslingen die Kreisstraße sanieren wird, stimmte der Gemeinderat einstimmig dafür, in diesem Zug auch den Feldweg zu sanieren. Die Arbeiten wurden für rund 16 300 Euro vergeben. Der Beschlussvorschlag bezog sich zunächst auf den Feldweg nördlich der Kreisstraße, jedoch kam aus dem Gemeinderat der Hinweis, dass auch der Weg südlich der Straße sanierungsbedürftig sei. gb