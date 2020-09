Schwerpunkte

Wechsel im Vorstand

15.09.2020 05:30

Der Sängerbund Grötzingen hatte Hauptversammlung

AICHTAL-GRÖTZINGEN (pm). Beim Sängerbund Grötzingen 1880 gibt es einen Wechsel im Vorstand sowie in der Chorleitung. Bei der Hauptversammlung wurde einstimmig Kimberley Mendala-Daiß zur Vorsitzenden gewählt, ebenso Dorothea Labudde-Neumann zur Zweiten Vorsitzenden. Ernst-Uwe Merkle verabschiedete sich nach 16 Jahren als Vorsitzender in den „Ruhestand“. Bereits davor war er viele Jahre in der Vorstandschaft aktiv gewesen. Ihm wurde ein langer herzlicher Applaus gespendet. Präsente gab es zudem für alle fleißigen Hände im Verein – Mendala-Daiß hatte hier einen großen Gabentisch vorbereitet und Sängerbundkinder verteilten diese Gaben sehr stolz.

Da nicht gesungen werden konnte, spielte Monika Grohmann, die bis Juni Chorleiterin war, auf dem Klavier drei passende Stücke. Die Berichte der Vorstandschaft waren zügig vorgetragen, der Chorleiterbericht sehr bewegend. Grohmann war 26 Jahre Chorleiterin in Grötzingen. So sprach nach ihrer Rede ein langer, stehender Applaus aller Anwesenden eine ganz eigene Sprache. Das Lied „It’s time to go“ war der rote Faden der Rede.