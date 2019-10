Auch im Oktober hatten unserer Leser die Möglichkeit, sich mal an einem Sonntag auf der S21-Großbaustelle in Wendlingen und Kirchheim umzusehen - und wurden überrascht, dass auch dann an der ICE-Neubaustrecke Wendlingen-Ulm fleißig gearbeitet wird. Immerhin stehen in wenigen Tagen dort auch gleich zwei wichtige Meilensteine an. Im Lager in Kirchheim stehen indes nur noch wenige Tübbinge parat. (Fotos: Daniel Jüptner)

