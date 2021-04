Schwerpunkte

Was tut sich im Freilichtmuseum Beuren?

23.04.2021 05:30, Von Thomas Krytzner — E-Mail verschicken

Hinter den Kulissen wird fleißig gearbeitet – Der Blick in die Historie soll in Zukunft noch lebendiger werden

Museumsleiterin Steffi Cornelius (rechts) und Petra Naumann wollen im Freilichtmuseum Geschichte lebendig werden lassen. Foto: Krytzner

BEUREN. Im Museumsdorf am Albtrauf in Beuren ist es still. Doch nicht ganz: Mehrere freilaufende Hühner samt Hahn verkünden lautstark singend ihre Anwesenheit. „Das sind dressierte Tiere“, schmunzelt Museumsleiterin Steffi Cornelius. Eine Gruppe von freiwilligen Jugendlichen arbeitet täglich mit dem Federvieh, um es schon mal an die Besucher in naher oder ferner Zukunft zu gewöhnen.