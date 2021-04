Schwerpunkte

Was passiert im Sommer am Aileswasensee in Neckartailfingen?

22.04.2021 05:30, Von Rudi Fritz — E-Mail verschicken

Neckartailfinger Gemeinderat befasste sich mit dem weiteren Vorgehen in der Pandemie

In Neckartailfingen hat man eine Teststruktur zur Bekämpfung der Corona-Pandemie aufgebaut. Bürgermeister Gerhard Gertitschke berichtete von den aktuell laufenden Maßnahmen. Beschlossen wurde die Verlängerung des Vertrages mit der bisherigen Security-Firma zur Überwachung der Sicherheit des Badebetriebs Aileswasensee von Mai bis September 2021.

Am Aileswasen war im vergangenen Sommer oft die Hölle los. Foto: NZ-Archiv

NECKARTAILFINGEN. In Neckartailfingen haben sich seit Ausbruch der Pandemie 139 Bürger mit dem Covid-19-Virus infiziert. Stand 20. April befinden sich 16 Infizierte in Quarantäne. Bürgermeister Gertitschke berichtete von der Umsetzung der Vorgaben des Landes Baden-Württemberg in seiner Gemeinde.