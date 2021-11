Schwerpunkte

Was man jetzt zum Thema Corona wissen sollte

20.11.2021

Beim Gesundheitsamt im Landkreis Esslingen gehen derzeit viele Fragen zum Thema Corona ein. In diesem Überblick gibt es die wichtigsten Informationen zur Kontaktpersonennachverfolgung, zum Thema Impfen und Testen sowie zur Bürgerhotline im Landratsamt.

Kontaktpersonennachverfolgung: Das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg hat vor zwei Wochen einen Strategiewechsel bei der Kontaktpersonennachverfolgung der Gesundheitsämter im Land eingeleitet. Das bedeutet, dass bis auf größere Ausbruchssituationen und Infektionsgeschehen in vulnerablen Gruppen, zum Beispiel in Alten- und Pflegeheimen, positiv getestete Personen nicht mehr routinemäßig von den Gesundheitsämtern angerufen werden. Ebenso werden deren Haushaltsangehörige und enge Kontaktpersonen nicht mehr kontaktiert. Die positiv getesteten Personen stehen gemäß Coronaverordnung Absonderung per Gesetz unter Quarantäne. Weitere Informationen hierzu gibt es auf der Homepage des Landkreises.