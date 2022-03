Schwerpunkte

Was man gegen unerwünschte Fyler in Nürtingen und Region tun kann

11.03.2022 05:30, Von Bryan Becker — E-Mail verschicken

In Oberensingen wurden vergangene Woche in mehreren Briefkästen Flyer mit impfgegnerischem Inhalt eingeworfen. Wie kann man sich davor schützen?

Diesen Flyer fanden Anwohner in Oberensingen in ihren Briefkästen.

NT-OBERENSINGEN. Die Verteilung von Flyern und Aufklebern mit impfgegnerischem Inhalt in und an Briefkästen sorgte vergangene Woche in einigen Haushalten in Oberensingen für Aufregung. Bei dem Herausgeber des Flyers handelt es sich um einen österreichischen Online-TV-Sender für „alternative Nachrichten“. Dieser verbreitet Inhalte rechtsextremer Corona-Leugner. Die Flyer können in einem Online-Shop frei erworben werden. Jeder kann sie dort kaufen. Daher ist es sehr schwierig, die Verteiler der Flyer ausfindig zu machen.