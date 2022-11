Schwerpunkte

Was die Gemeinde Beuren für das Haushaltsjahr 2023 plant

15.11.2022 05:30, Von Kai Müller — E-Mail verschicken

Gemeinderat schlägt Pflöcke für die Haushaltsplanung 2023 ein.

Die Erweiterung des Kindergartens am Kelterplatz ist die größte Investition der Gemeinde Beuren im Haushaltsjahr 2023. Foto: Müller

BEUREN. Auch in Beuren sind derzeit die Vorarbeiten für den Haushaltsplan 2023 in vollem Gang. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, die von der Verwaltung vorgeschlagene Erhöhung der Grundsteuer sowie der Gewerbesteuer mitzutragen. Die Finanzkrise im Zuge der Corona-Pandemie habe sich durch den Krieg in der Ukraine und der damit verbundenen Energiekrise verstärkt, heißt es dazu in der Gemeinderatsvorlage. Das bringe für die Gemeinde erhebliche Preissteigerungen bei den Material- und Verbrauchskosten mit sich. Zugleich sei man mit neuen Anforderungen und Aufgaben konfrontiert, die von Bund und Land gesetzlich verankert worden seien, die aber die Kommunen finanziell und personell zum größten Teil selbst tragen müssten.