Was bringt ein Solarkataster für Beuren?

21.06.2022 15:59, Von Kai Müller — E-Mail verschicken

Der Beurener Gemeinderat hat sich mit dem Thema Solarkataster befasst.

Eine Solaranlage auf dem Dach des Beurener Rathauses wird es wohl nicht geben. Foto: Just

BEUREN. Wie lassen sich ein historischer Ortskern und Klimaschutz miteinander in Einklang bringen? Weiterhelfen könnte da beispielsweise ein Solarkataster, das unterscheidet, welche Gebäude für eine Solar- oder Fotovoltaikanlage in Betracht kommen und welche nicht. Lucas Bilitsch vom Landesamt für Denkmalpflege hat das Vorhaben den Beurener Gemeinderäten in der Sitzung am Montagabend vorgestellt. Wichtig dabei: es handelt sich erst einmal um ein Arbeitspapier. Drei Städtebaureferendarinnen haben sich des Themas angenommen. An dem soll nun weiter gearbeitet werden.