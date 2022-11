Schwerpunkte

Warum steht die Bodensee-Bahn am Bahnhof in Neuffen?

05.11.2022

Sie sind dunkelblau, tragen den Schriftzug „Bodensee-Oberschwaben-Bahn“ und sind am Bahnhof in Neuffen abgestellt. Doch warum stehen die Triebwagen dort? Jens-Ulrich Beck. Geschäftsführer der Württembergischen Eisenbahn (WEG) kennt den Grund „Diese Fahrzeuge hat der Zweckverband Strohgäubahn vor Kurzem von der Bodensee-Oberschwaben-Bahn erworben.“ Man habe auf dem Betriebsgelände in Neuffen großzügigere Abstellanlagen, als der Zweckverband Strohgäubahn in Korntal. Beck ergänzt: „Deshalb sind die Fahrzeuge zunächst bei uns abgestellt, bis sie auf der Strohgäubahn eingesetzt werden.“ Sowohl Strohgäubahn als auch Tälesbahn gehören zur WEG. km Foto: Müller