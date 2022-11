Schwerpunkte

Warum der Zebrastreifen in Neckartailfingen wieder weg muss

22.11.2022 05:30, Von Rudi Fritz — E-Mail verschicken

Das Landratsamt verlangt die Verlegung des generalsanierten und behindertengerecht gestalteten Fußgängerüberwegs in der Bahnhofstraße in Neckartailfingen. Der Abstand zur Bushaltestelle ist zu gering. Das war allerdings vor der Straßensanierung auch schon so.

Der Fußgängerüberweg in der Bahnhofstraße hat aus Sicht der Verkehrsbehörde des Landratsamtes nicht den vorgeschriebenen Abstand zur Bushaltestelle. Daher soll der Zebrastreifen wieder entfernt werden. Foto: Fritz

NECKARTAILFINGEN. Nach achtwöchiger Bauzeit – und einer dadurch bedingten Vollsperrung – rollt seit dem 27. September wieder der Straßenverkehr durch die Neckartailfinger Bahnhofstraße, die zugleich die Kreisstraße 1229 in Richtung Raidwangen ist. Jetzt droht aber Ärger durch eine neue Baustelle in einem Teilbereich der K 1229 in der Neckartailfinger Vorstadt: Das Straßenverkehrsamt des Landratsamtes Esslingen hat im Rahmen einer Verkehrsschau festgestellt, dass der neu renovierte Fußgängerübergang (FGÜ) an der Kreuzung zur Hohenneuffenstraße nicht den aktuellen Richtlinien entspricht und wieder entfernt werden soll. Viele Neckartailfinger Bürger fragen sich jetzt, ob es sich um einen Schildbürgerstreich handelt.