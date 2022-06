Schwerpunkte

Warnung vor Blaulagen am Aileswasensee in Neckartailfingen bleibt

20.06.2022 11:41, Von Kai Müller

Eine neue Toxinprobe ist ausgewertet, Schilder sind weiterhin nötig.

Warnschilder am Aileswasensee. Foto: Just

NECKARTAILFINGEN. Vor der Probe ist nach der Probe: Auch am Montag untersucht wieder ein Mitarbeiter des Landratsamts Esslingen das Wasser im Aileswasensee in Neckartailfingen. Die bislang letzte ausgewertete Toxinprobe stammt aus der vergangenen Woche und bestätigt den bisherigen Kurs. „Die grundsätzliche Warnung vor Blaualgen ist in Ordnung“, teilt dazu die Gemeinde auf Nachfrage mit.