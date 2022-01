Schwerpunkte

Wann in Neckartenzlingen Tempo 30 kommt, ist ungewiss

29.01.2022 05:30, Von Volker Haussmann — E-Mail verschicken

Der Neckartenzlinger Gemeinderat beschloss den Lärmaktionsplan. Für die Umsetzung der darin aufgelisteten Maßnahmen sind allerdings die zuständigen Straßenverkehrsbehörden zuständig.

Die verwinkelte Neckartenzlinger Ortsdurchfahrt eignet sich auch ohne Tempo 30 nicht für flotte Fortbewegung. Foto: NZ-Archiv

NECKARTENZLINGEN. Eine Reduktion der erlaubten Höchstgeschwindigkeit innerorts von 50 auf 30 Stundenkilometer, erklärte Dominik Wörn vom Büro BS Ingenieure Ludwigsburg in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates, bringe eine Lärmminderung um annähernd 50 Prozent. Davon würden zahlreiche Neckartenzlinger profitieren. Im Ort könnte Tempo 30 in absehbarer Zeit hauptsächlich im Verlauf zweier Hauptverkehrswege Realität werden. Zum einen ist das die Ortsdurchfahrt im Zuge der L 1208b, die an der Neckarbrücke beginnt und Richtung Bempflingen weiterführt. Dort soll aus Lärmschutzgründen – bis kurz vors Schulzentrum – rund um die Uhr Tempo 30 eingeführt werden. Zum anderen ist das die Stuttgarter Straße/B 297 zwischen dem Gebäude Ostpreußenstraße 7 und dem Kreisverkehr Im Wasen. Dort soll laut Lärmaktionsplan in der Zeit zwischen 22 und 6 Uhr ebenfalls nur noch mit Tempo 30 gefahren werden dürfen.