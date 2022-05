Schwerpunkte

Wandern und Sekt trinken in Neuffen

05.05.2022 05:30, Von Kirsten Oechsner — E-Mail verschicken

Regine Erb aus Neuffen liebt den Schaumwein. Sie hat daher eine eigene Führung rund um Sektherstellung, Streuobstwiesen und das Biosphärengebiet ausgearbeitet.

Regine Erb (links) und Kathrin Steinhart von der Schwäbischen Landpartie mögen das „Blubberwasser“ so sehr, dass sie mit „Sekt, Charme und gute Laune“ eine eigene Führung entwickelt haben. Foto: Oechsner

NEUFFEN. Regine Erb ist eine Frau mit vielen Leidenschaften: Ihr Hobby ist die württembergische Geschichte, die Neuffenerin ist liebend gerne in der Natur unterwegs und beschäftigt sich mit Gesundheitsthemen. Und noch etwas mag sie: Sekt. So sehr, dass die 58-Jährige sogar eine Führung zum Thema ausgearbeitet hat: „Sekt, Charme und gute Laune“ heißt sie und verbindet Wissensvermittlung rund um die Sektherstellung, die Streuobstwiesen und das Biosphärengebiet. Dazu werden an vier Stationen entlang einer etwa fünf Kilometer langen Laufstrecke Corona-gerecht kleine kulinarische Häppchen gereicht und selbstverständlich auch Sekt.