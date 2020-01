Wanderjahr eröffnet

SCHLAITDORF (pm). Gutes Wetter war zum Start ins Wanderjahr der Albvereins-Ortsgruppe vorhergesagt, das hat sich auch auf die Teilnehmerzahl ausgewirkt, 21 Teilnehmer hatten sich am Treffpunkt eingefunden, mitsamt geländetauglichem Kinderwagen. Auf guten Wegen auf der von Uli Sihler vorbereiteten Tour wurde der Wasserturm in Häslach erreicht mit schönem Ausblick. Das nächste Ziel war der Gedenkstein, wo 1949 ein Waldarbeiter sein Leben verloren hat. Die Jugendlichen waren motiviert und es ging zum Naturdenkmal Sulzeiche. Nach kurzem Austoben führte der Weg zurück vorbei am Theaterheim, Feuerwehrhaus Walddorfhäslach. Das nächste Ziel waren die Gewächshäuser der Gärtnerei Speier, dann ging es wieder über Häslach zurück nach Schlaitdorf. Gemütlich ist der Wanderstart in der Gaststätte „Mezza Luna“ ausgeklungen.