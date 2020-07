Schwerpunkte

Wahlkreis Nürtingen-Filder nominierte Landtagskandidat

20.07.2020 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

CDU-Kandidat im Landtagswahlkreis Nürtingen-Filder nominiert: 39 Stimmen für Thaddäus Kunzmann, 14 für Ilona Koch

Verlorenes Terrain zurückgewinnen, den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken, sich von den Grünen deutlich abgrenzen, den Schienenverkehr fördern und sich mit Verstand für den Erhalt von Arbeitsplätzen und für neue Mobilitätskonzepte einsetzen. Ziele von Thaddäus Kunzmann, mit denen er in den Landtagswahlkampf 2021 ziehen will. Seine CDU unterstützt ihn dabei.

Thaddäus Kunzmann freut sich auf die Herausforderung als Landtagskandidat. Unterstützt wird er im Wahlkampf von Zweitkandidat Willi Stoll junior (links) aus Filderstadt. Fotos : Lieb

Ilona Koch oder Thaddäus Kunzmann? Beide, der Nürtinger CDU-Stadt- und Kreisrat, und die CDU-Fraktionsvorsitzende aus Leinfelden-Echterdingen, Kreis- und Regionalrätin, sind sehr engagiert und arbeiten im CDU-Kreisverband als Vorsitzender und Stellvertreterin zusammen. Am Freitag bei der Wahlkreisvertreterversammlung in der Filharmonie in Filderstadt traten sie gegeneinander an.