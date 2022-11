Schwerpunkte

Waghubinger tritt am Samstag in Beuren auf

30.11.2022 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Licht der Hoffnung: Der von zahlreichen Fernsehauftritten bekannte Kabarettist präsentiert bei seinem dritten Gastspiel in der Kelter sein drittes Soloprogramm „Jetzt hätten die guten Tage kommen können“.

Stefan Waghubinger freut sich bereits auf seinen Auftritt am Samstag in Beuren. Die Bühne in der Kelter soll dann den Dachboden seiner Eltern darstellen. Foto: Czerwinski

BEUREN. Aller guten Dinge sind drei. Zweimal ist Stefan Waghubinger bereits im Rahmen der Weihnachtsaktion „Licht der Hoffnung“ der Nürtinger und Wendlinger Zeitung in der Kelter in Beuren aufgetreten. Im Dezember 2011 mit einem Soloprogramm und im Dezember 2017 im Duett mit Uta Köbernick. An diesem Samstag, 3. Dezember, wird der aus Österreich stammende, aber seit 29 Jahren in Korntal bei Stuttgart lebende Kabarettist ab 20 Uhr sein drittes Soloprogramm mit dem Titel „Jetzt hätten die guten Tage kommen können“ präsentieren. Das Programm hat der 56-Jährige bereits im Jahr 2017 entworfen. Es hat also nichts mit Corona oder gar den aktuellen Krisen zu tun.