Waddabolla Nacht in Tischardt

24.02.2020 05:30, Von Mara Sander

Narren aus Nah und Fern zog es wieder zur Waddabolla-Nacht in der Tischardter Autmuthalle

Am Freitagabend tobte die Stimmung in der Autmuthalle in Tischardt. Die Narrenzunft Waddabolla Weibr hatte zu ihrer großen Faschingsparty-Nacht eingeladen.

Volles Haus in der Tischardter Autmuthalle Foto: Sander

FRICKENHAUSEN-TISCHARDT. König Jürgen von Tischardt kann stolz auf sein Narrenvolk sein, denn die Narrenzunft „Waddabolla Weib’r“ hatte wieder einmal alles bestens vorbereitet und organisiert. So war es kein Wunder, dass das große Narrentreffen in der weithin bekannten „Waddabolla-Nacht“ am Freitag in der Autmuthalle wieder ein großer Erfolg wurde.

Bewundernswert und vorbildlich war dabei außerdem die Parkdisziplin in den Straßen, denn auch hier hatte die Narrenzunft alles optimal geplant von den Halteverbotsschildern bis zu den Busparkplätzen.