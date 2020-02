VR Bank Hohenneuffen-Teck spendet 28 220 Euro an Vereine

Über eine Spende von je 660 Euro konnten sich über 45 Vereine aus dem Raum Nürtingen und Kirchheim freuen. Die VR Bank Hohenneuffen-Teck spendete insgesamt 28 220 Euro, die aus dem Modell Gewinnsparen hervorgingen. In dieser Summe sind auch die beiden Sonderspenden von je 1000 Euro an den Schützenverein Tischardt und den Förderverein Weilheimer Skihütte enthalten. Die Teilnehmer des Fotowettbewerbs bekamen je 300 Euro. Die Vorstandsmitglieder der VR Bank Bruno Foldenauer und Stefan Gerlach übergaben den Spendenscheck am Donnerstagabend den Vereinsmitgliedern in einer Feierstunde in der Frickenhäuser Kundenhalle der VR Bank. Foldenauer dankte den verschiedenen Vereinen und betonte die Wichtigkeit des ehrenamtliches Engagements. rj