Vorweihnachtlicher Lichterzauber

18.11.2019 05:30

Schon seit einigen Jahren findet in der Vorweihnachtszeit in der Neckartailfinger Vorstadt der Lichterzauber statt. Ein heimeliger Markt rund um die Bahnhofstraße, Uhlandstraße und die Gartenstraße. Elf Stände hatten die Vereine, Händler und Gastronomen am Samstagabend aufgebaut. Hier gab es unter anderem kulinarische Köstlichkeiten unter dem Motto „Afrika trifft Thüringen zum Essen“, aber auch Glühwein, Waffeln, Pulled Pork und noch viele weitere fleischliche Köstlichkeiten. An den Ständen gab’s natürlich allerlei Artikel für die weihnachtliche Dekoration, wie Blumenschmuck oder hübsche Lichter. Auch Neckartailfingens Bürgermeister Gerhard Gertitschke schlenderte gemütlich durch die Straßen und freute sich über das große Engagement der Neckartailfinger. jh

Vorweihnachtliche Stimmung beim Lichterzauber