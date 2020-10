Schwerpunkte

Vorsichtig optimistischer Blick in die Zukunft

10.10.2020

TSV Wolfschlugen durchbricht die 3000-Mitglieder-Grenze

Für seine langjährige Unterstützung wurde Walter Forschner (links) zum Ehrenmitglied ernannt. Vorstandssprecher Hartmut Schneider überreichte ihm eine Ehrenurkunde. pm

WOLFSCHLUGEN (pm). Viel zu berichten gab es bei der aufgrund der Corona-Pandemie auf den Herbst verschobenen Jahreshauptversammlung des TSV Wolfschlugen. Vorstandssprecher Hartmut Schneider begrüßte dazu 40 interessierte Mitglieder in den „Hexenbanner-Stuben“. Bei der Präsentation des Vorstandsberichts konstatierte Schneider eine positive Mitgliederentwicklung. Am 31. Dezember 2019 zählte der Turn- und Sportverein 3041 Mitglieder, davon gut ein Viertel Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Im Rückblick auf das Jahr 2019 ging der Vorstandssprecher auf die wichtigsten Vereinsaktivitäten ein und dankte in diesem Zusammenhang den ehrenamtlichen Helfern, Übungsleitern und Funktionären, die immer wieder mit unermüdlichem Einsatz dafür sorgen, dass ein buntes Vereinsleben im TSV möglich ist. Wie stark der Zusammenhalt im Verein ist, zeigt sich insbesondere in der Corona-Krise. Trotz des Corona-Lockdowns im Frühjahr und dem anschließend stark eingeschränkten Sportangebot halten die Mitglieder dem Verein die Stange.