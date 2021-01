Schwerpunkte

Vorerst bleibt die Schotterpiste

16.01.2021 05:30, Von Johannes Aigner — E-Mail verschicken

Neckartailfingen will den Neckartalradweg sanieren – wann ist aber noch unklar

Die Gemeinde Neckartailfingen möchte den Neckartalweg sanieren. Wegen des knappen Haushalts ist aber noch nicht klar wann dies möglich sein wird. Auf eine durchgängige Asphaltierung dürfen sich die Radler nicht freuen. Denn Teile des Wegs führen durch ein Naturschutzgebiet.

Zwischen Neckartailfingen und Nürtingen macht Radfahren derzeit keinen Spaß. Foto: Helmut Hoss

NECKARTAILFINGEN. Schlaglöcher, Pfützen, Matsch – Der Neckartalradweg ist im Abschnitt zwischen Neckartailfingen und Nürtingen in einem schlechten Zustand. „Ich wohne in Neckartailfingen und muss für Erledigungen oft nach Nürtingen“, schrieb uns Leser Helmut Hoss. Normalerweise fahre er diese Strecke mit dem Fahrrad. So wolle er einen kleinen Teil zum Klimaschutz beitragen. Doch nun sei ihm der Spaß daran vergangen. „Ich sehe es nicht mehr ein, mit schmutzigen Klamotten in Nürtingen anzukommen. Das ist es mir dann doch nicht wert“, so Hoss.