Schwerpunkte

Vorbereitung auf Ukraine-Flüchtende in Beuren

09.03.2022 05:30, — E-Mail verschicken

BEUREN. Die Gemeinde Beuren bereitet sich derzeit auf die Flüchtlingswelle aus der Ukraine vor. „Wir werden eine Flüchtlingsunterkunft frei machen für Flüchtende aus der Ukraine“, kündigte Bürgermeister Daniel Gluiber in der Gemeinderatssitzung am Montagabend an. Demnach werden die derzeitigen Bewohner eines Gebäudes in der Gartenstraße bereits am kommenden Donnerstag in eine andere Unterkunft umziehen, damit das Haus künftig Platz bieten kann für Frauen und Kinder aus der Ukraine. Gluiber kündigte an, dass die Gemeinde nun auch Bettwäsche und gut erhaltene Matratzen annimmt und zu Geldspenden aufrufen wird für Hygieneartikel und Lebensmittel, damit die Zeit überbrückt werden kann, bis die Flüchtenden finanzielle Mittel laut dem Asylbewerbergesetz bekommen. Haltbare Lebensmittel sollen zudem im Rathaus in Balzholz angenommen und gesammelt werden. Bürgermeister Gluiber betonte indes, dass es dort keine Kühlungsmöglichkeit für Lebensmittel gibt. „Es werden bald auch Dolmetscher benötigt, die Russisch sprechen können“, rief er auch hierfür zur Unterstützung auf.