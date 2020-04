Vor 60 Jahren das Jawort gegeben

Vor Kurzem feierten Roswitha und Kurt Bubeck aus Aichtal ihre diamantene Hochzeit. Als sich die beiden vor 60 Jahren das Jawort gaben, war sie 19 und er 20 Jahre alt. Da sie noch nicht als volljährig galten, benötigten sie die Zustimmung der Eltern. Vor einem Richter mussten sie in Nürtingen mit Unterschrift die Richtigkeit der Angaben besiegeln und Roswitha musste sich die Frage gefallen lassen, ob sie auch kochen könne. Die beiden hatten sich auf einem Musikfest in Bonlanden kennengelernt, auf dem noch bis in die frühen Morgenstunden getanzt wurde, dass die Absätze am Stöckelschuh abbrachen. Zwei Söhne und eine Tochter kamen zum Familienglück hinzu. Im Außendienst als gelernter Fliesenleger war Kurt Bubeck tätig. Seine Frau unterstützte ihn neben der Kindererziehung und der Pflege der Mutter in der Buchführung und im Schriftverkehr als gelernte Einzelhandelskauffrau. Die Nürtinger Zeitung wünscht den beiden nachträglich alles Gute in diesen aufregenden Zeiten. wim