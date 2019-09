Vom Steuerrad aufs Ruhebänkle

25.09.2019, Von Nicole Mohn

Schlaitdorf bereitet seinem scheidenden Bürgermeister Dietmar Edelmann einen bewegenden Abschied

Abschied nehmen fällt bisweilen schwer. Vor allem, wenn man seine Aufgabe so liebt, wie es Dietmar Edelmann getan hat: 16 Jahre lang drehte sich sein Leben um das Wohl Schlaitdorfs. Am Montagabend verabschiedete die Gemeinde ihren Schultes mit Herz in den Ruhestand.