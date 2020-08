Schwerpunkte

Vom Sinnesparcours bis zur Entdeckungstour

03.08.2020

Im Freilichtmuseum gibt es Sommerferien-Angebote für Familien

Das Freilichtmuseum bietet in den Sommerferien ein Programm für Familien, Kinder und Jugendliche. So gibt es eine Entdeckungstour für Familien, ein Sinnesparcours ist aufgebaut und an sechs Tagen pro Woche gibt es unterschiedliche Programmangebote.

BEUREN (la). Am ersten Dienstag im Monat zeigen Fördervereinsmitglieder Tipps, Tricks und ihr Handwerk beim Umgang mit Nadel, Faden und Fingerhut. Jeden Dienstag und Samstag kehrt Leben in die Häuser, Scheunen, Ställe und Felder ein, wenn die Mitarbeiterinnen der Museumspädagogik eine Vorführung zu Handarbeit, Haus- oder Landwirtschaft zeigen. Jeden Mittwoch und Freitag heißt es selbst aktiv werden und Hand anlegen beim Familien-Ferien-Programm. Auf der Internetseite des Freilichtmuseums unter www.freilichtmuseum-beuren.de gibt es Programm und Termine und die Anmeldemodalitäten.

Immer am Donnerstag kommen Gartenfreude auf ihre Kosten. Über den Gartenzaun hinweg kann beim Gartenteam des Fördervereins nach Rat gefragt und gefachsimpelt werden. Wer will, kann auch zu Hacke oder Gießkanne greifen und das Team bei seiner Arbeit in den Gärten für das Freilichtmuseum unterstützen. Sonntags wird es ebenfalls Angebote geben, die tagesaktuell auf der Internetseite des Museums zu finden sind.