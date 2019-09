Vom lokalen Projekt zum großen Ganzen

18.09.2019, Von Nicole Mohn — E-Mail verschicken

Forum der Generationen als Praxisbeispiel für die Regionalkonferenz des Gemeindenetzwerkes Baden-Württemberg

Gemeinsam Ideen entwickeln und neue Perspektiven kennenlernen: Das ermöglichen die Regionalkonferenzen des Gemeindenetzwerkes Baden-Württemberg. Dieses Mal gibt dabei mit dem Forum der Generationen Großbettlingen ein hiesiges Projekt Denkanstöße für kommunale Arbeit.

Graphic recording: Tim Schuster fasst den Tag im Forum der Generationen in Bildern und Schlagworten zusammen. zog

GROSSBETTLINGEN. „Sie sitzen hier in einem Hallenbad“, begrüßt Stefanie Bitzer, Leiterin des Forums der Generationen in Großbettlingen, die rund 60 Gäste im Panoramasaal. Und erntet erst mal erstaunte Blicke. Der lichte Saal mit dem schönen Blick ins Grüne soll mal ein Schwimmbecken gewesen sein? Bis es jedoch so weit war, musste in der Gemeinde viel neu gedacht werden. Den Prozess vom „Aqua Forum“ zum multifunktionalen Treff für Jung bis Alt ist eine Erfolgsgeschichte, von der nun bei der dritten Auflage der Regionalkonferenz andere Kommunen lernen sollen.